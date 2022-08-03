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Мужчина нашел в бардачке своего автомобиля лотерейный билет и разбогател

UPI: забытый в бардачке автомобиля лотерейный билет принес мужчине 1,8 миллиона рублей

Фото: Maryland Lottery

Житель американского города Сьютленд, штат Мэриленд, нашел в бардачке своего автомобиля забытый лотерейный билет и разбогател, выиграв 30 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей). Об этом сообщает информационное агентство UPI.

66-летний водитель самосвала Ларри Г. рассказал, что каждый день играет в лотерею. По его словам, он покупает лотерейные билеты заранее и складывает их в бардачок автомобиля, чтобы использовать позже.

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Недавно мужчина разбирал кипу неиспользованных лотерейных билетов и обнаружил среди них выигрышный. Сначала он подумал, что приз составил всего 300 долларов (18 тысяч рублей), но затем понял, что билет принес ему 30 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей).

Ларри заявил, что отложит полученные деньги на пенсию. «Пришло время вернуться к тихой жизни, и выигрыш поможет это сделать», — сказал он. Он собирается уехать в родной город Йорк, штат Северная Каролина.

Ранее сообщалось, что житель города Эддисон, штат Иллинойс обнаружил в бардачке своей машины лотерейный билет, который принес ему миллион долларов. После проверки билета на экране высветилось сообщение, предлагающее мужчине подать заявку на получение приза.

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Алиса Дмитриева
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