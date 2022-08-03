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Вновь найден считавшийся исчезнувшим цветок

Национальный фонд Гаити обнаружил считавшийся исчезнувшим с 1925 года цветок магнолии

Фото: Haiti National Trust

Команда Национального фонда Гаити вновь нашла редкий вид цветка — Magnolia emarginata, который считался исчезнувшим с 1925 года. Об этом сообщает The Guardian.

Впервые растение было обнаружено в лесу Морн Коломбо, который впоследствии вырубили. Этот вид магнолии отличается листьями уникальный формы, а также обладает белоснежными лепестками цветков.

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Специалисты подозревали, что некоторые экземпляры могли сохраниться в отдаленной и возвышенной местности, поэтому отправились в экспедицию в Северный массив, самую длинную горную цепь Гаити. На третий день поисков группе удалось заметить растение и впервые в истории сделать его фотографию. Через некоторое время ученые нашли еще 16 экземпляров на разных стадиях развития. Команда планирует вернуться в леса осенью, чтобы собрать семена и более тщательно исследовать обнаруженные цветы.

В июне 2022 года сотрудники BSI (Botanical Survey of India, Ботаническое исследование Индии) впервые за более чем век заметили в отдаленном районе Анджау штата Аруначал-Прадеш редкое растение Aeschynanthus monetaria Dunn.

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Елена Апазиди
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