В Госдуме отреагировали на дело против депутата за крупнейшую в России взятку

Глава СР Миронов увидел нарушение закона в деле против депутата за крупнейшую в РФ взятку

Дело против депутата Госдумы Вадима Белоусова, в рамках которого парламентария приговорили к 10 годам за крупнейшую в истории России взятку, нарушает закон. С таким заявлением выступил глава фракции «Справедливой России — за правду» в парламенте, депутат Сергей Миронов. Его слова приводит ТАСС.

Согласно заявлению Миронова, разбирательство в отношении депутата является незаконным, так как Госдума не давала согласия на передачу дела против депутата в суд.

«Это прямое нарушение федерального закона "О статусе сенатора РФ и статусе депутата Госдумы ФС РФ". Напомню, что, согласно статье 5 этого закона, уголовное дело не может быть передано в суд без согласия соответствующей палаты Федерального собрания РФ. Здесь же этого сделано не было», — отреагировал на приговор Белоусову Миронов.

Ранее сообщалось, что Белоусова осудили на десять лет колонии строгого режима. Следствие установило, что взятки передавались теще Белоусова, а в Москве деньги закладывались в банковскую ячейку, откуда их забирала жена депутата. В итоге за несколько лет Белоусов получил более трех миллиардов рублей. Парламентарий не признавал вину и не явился в суд.