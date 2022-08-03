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Женщина съела лапшу быстрого приготовления с помидорами и умерла

NDTV: в Индии женщина отвлеклась на телевизор, случайно съела отравленный помидор и умерла

Фото: Unsplash

Жительница индийского города Мумбаи отвлеклась на телевизор, случайно съела помидор с крысиным ядом и умерла. Об этом сообщает NDTV.

27-летняя Рекха Нишад пропитала помидоры крысиным ядом, чтобы истребить живущих в ее доме крыс. На следующий день она решила перекусить лапшой быстрого приготовления, пока смотрела телевизор.

Женщина отвлеклась на телепередачу и не заметила, что добавила в блюдо один из отравленных помидоров. Съев лапшу, она почувствовала себя плохо. Ее начало тошнить.

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Муж и шурин отвезли индианку в ближайшую больницу. Несмотря на оказанную врачами помощь, она скончалась.

Ранее сообщалось, что в Китае сразу девять членов семьи отравились лапшой быстрого приготовления, которую хранили в холодильнике, и умерли. У пациентов было диагностировано отравление, в их организме был выявлен сильный токсин — кислота Бонгкрек.

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Алиса Дмитриева
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