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Первыми слушателями Университета креативных индустрий станут резиденты «Тавриды»

В Крыму в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» пройдет «Фестиваль креативного образования»

Фото: предоставлено арт-кластером «Таврида»

С 15 по 18 августа в Крыму в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» пройдет «Фестиваль креативного образования». В программе — мотивационные и неформальные встречи с лидерами креативных индустрий, дискуссии и презентации, которые станут наглядной демонстрацией принципиально новых подходов к образованию, под разными углами позволят посмотреть на главную тему сезона — «Жить и работать в России» — и откроют новые горизонты возможностей для молодых профи. Ключевым событием фестиваля станет шоу-презентация Университета креативных индустрий «Таврида.АРТ» — образовательного центра нового образца.

«"Жить и работать в России" — это тренд сегодняшнего дня. Мы живем в интересное время, когда ломаются устаревшие парадигмы и все, что себя исчерпало, естественным образом теряет жизнеспособность. Именно сейчас мы ждем рождения новых шедевров искусства, новых подходов к творчеству и ведению бизнеса, новых профессиональных стандартов, которые соответствовали бы времени. Это значит, что и система образования должна эволюционировать в новые форматы, — рассказал генеральный директор АНО "Центр развития культурных инициатив", руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин. — По сути, само образование уже становится креативной индустрией. О том, как это будет происходить на практике, мы хотим поговорить с топовыми экспертами различных индустрий, которые не собрали чемодан в самый ответственный момент, а продолжили жить и работать в нашей стране. Уверен, они достаточно хорошо знают, какие сейчас открываются возможности, куда двигаться и что делать».

Спикерами образовательной программы станут представители различных сфер культуры и искусства, креативных индустрий, науки, спорта и государственного управления. Они проведут мотивационные встречи и встречи в неформальной обстановке, в которых поделятся своими идеями, полезными лайфхаками и наблюдениями, вдохновляющими практиками и кейсами. Через призму своего опыта они будут говорить о том, как можно успешно и эффективно реализовывать свой талант и профессиональный потенциал в том поле возможностей, которые сегодня существуют в России.

Ключевым событием «Фестиваля креативного образования» станет презентация Университета креативных индустрий «Таврида.АРТ». Образовательный центр, который в настоящее время строится и откроет свои двери в 2023 году, станет концептуально новой образовательной средой для представителей культуры, искусства и креативных индустрий. На этой площадке профи будут получать образование под кураторством признанных лидеров, принимать участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнерами.

Кураторы профильных направлений будущего Университета в рамках презентации образовательного центра представят свои подшефные направления, а также расскажут о личном опыте в реализации практических кейсов, о том, чему смогут научить и какой профессиональный опыт могут передать, кого будут ждать у себя в классах и каким будет конкурсный отбор для обучения в будущем Университете.

Ключевым событием в рамках презентации станет предпремьерный показ документального фильма «Университет креативных индустрий: искусство вместе». На презентации будут присутствовать и первые будущие слушатели Университета — успешные резиденты арт-кластера «Таврида», молодые музыканты, дизайнеры, модельеры, менеджеры и представители других направлений, прошедшие отбор во время образовательных заездов на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму.

Партнер и участник «Фестиваля креативного образования» – Российское общество «Знание». На площадке «Таврида.АРТ» просветительская организация представит «Лекторий «Вершина Знаний». В студии выступят участники и победители проектов «Лига лекторов», «Умное кино», «Лига Знаний» и другие спикеры.

VK также выступит партнером Фестиваля. В павильоне VK для участников Фестиваля будут проходить просветительские лекции от экспертов образовательных проектов и амбассадоров VK, встречи с популярными блогерами и музыкальными хедлайнерами фестиваля. Все желающие смогут поучаствовать в конкурсе в специальном мини-приложении на платформе VK Mini Apps: самые активные получат призы.

Фестиваль «Таврида.АРТ» пройдет в Крыму уже в четвертый раз. В этом году фестиваль объединит на своей площадке более 300 событий. Главные темы, которые будут раскрываться в разных форматах: «Жить и работать в России», Год культурного наследия народов России и «Нас не отменишь».

Участниками фестиваля станут 4000 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет: резиденты арт-кластера «Таврида» и молодые деятели культуры, искусств и креативных индустрий; блогеры и инфлюенсеры, создатели молодежных пабликов в социальных сетях и представители студенческих СМИ; лауреаты, финалисты и победители проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей»; представители акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, лидеры волонтерских движений и НКО; участники конкурса «Большая перемена» и их родители; участники Всероссийского фестиваля исторической реконструкции. Впервые к аудитории присоединятся активные деятели форумной кампании Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), студенты средних и высших учебных заведений.

Зрители, прошедшие регистрацию и получившие пригласительный билет, смогут бесплатно посетить ключевые события «Таврида.АРТ» с 16 по 18 августа.

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Татьяна Романова
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