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Стало известно о локализации пожара на подмосковном складе Ozon

Пожар на складе Ozon в подмосковной Истре локализован

Фото: Russian Emergencies Ministry / Global Look Press

Крупный пожар на складе Ozon в подмосковной Истре локализовали на площади 55 тысяч квадратных метров, пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

В пресс-службе МЧС России подтвердили факт локализации огня в 21:17. «Локализация пожара происходит на площади 55 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.

О пожаре на складе Ozon стало известно 3 августа. В сети появилось снятое сотрудниками видео, на кадрах которого видно, что над складом поднимаются крупные клубы дыма.

Позднее компания в комментарии для «Ленты.ру» рассказала подробности случившегося. По словам представителей организации, пожар на складе Ozon произошел в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новорижском шоссе, всех сотрудников удалось эвакуировать.

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Марина Совина
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