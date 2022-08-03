Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Появилось видео мощного пожара на складе Ozon после сброса 200 тонн воды

«112» опубликовал видео мощного пожара на складе Ozon в подмосковной Истре с квадрокоптера

Появилось видео пожара на складе Ozon в городском округе Истра с квадрокоптера. Кадры опубликовал Telegram-канал «112».

Уточняется, что два вертолета Ка-32 уже сбросили более 200 тонн воды. Для тушения вылетел также вертолет Ми-8.

Пожар на складе интернет-магазина Ozon начался днем 3 августа. Из здания эвакуировали более 1000 человек. У строения обрушилась крыша и часть стены. В настоящий момент известно о 13 пострадавших и одном погибшем.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что спасти горящее здание склада уже не получится. По его словам, единственной основной версией случившегося рассматривается поджог.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Поджог назвали единственной версией пожара на складе Ozon в Подмосковье
В Великобритании поддержали выделение кредита Украине
В России запретили еще один аниме-сериал
Корреспондента RT ранили в ДНР
МЧС предупредило об опасности для помещений с ГСМ на горящем складе Ozon в Истре
Опубликована фотография галактики Колесо Телеги от телескопа Уэбба
В Минобороны озвучили число состоявшихся обменов пленными с Украиной
Оценена потенциальная стоимость ущерба от пожара на подмосковном складе Ozon
Стоимость машино-места в России сравнили с ценами на квартиры
В России раскритиковали призыв США по обмену заключенными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.