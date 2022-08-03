Появилось видео мощного пожара на складе Ozon после сброса 200 тонн воды

«112» опубликовал видео мощного пожара на складе Ozon в подмосковной Истре с квадрокоптера

Появилось видео пожара на складе Ozon в городском округе Истра с квадрокоптера. Кадры опубликовал Telegram-канал «112».

Уточняется, что два вертолета Ка-32 уже сбросили более 200 тонн воды. Для тушения вылетел также вертолет Ми-8.

Пожар на складе интернет-магазина Ozon начался днем 3 августа. Из здания эвакуировали более 1000 человек. У строения обрушилась крыша и часть стены. В настоящий момент известно о 13 пострадавших и одном погибшем.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что спасти горящее здание склада уже не получится. По его словам, единственной основной версией случившегося рассматривается поджог.