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Россиян предупредили о мошенническом клоне популярного сайта

Специалисты in4security предупредили россиян о мошенническом клоне сайта Profi.ru

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Специалисты по кибербезопасности предупредили россиян о мошенничестве, связанном с популярным сервисом поиска специалистов Profi.ru. Как сообщается в Telegram-канале in4security, злоумышленники создали клон площадки.

Эксперты отметили, что зафиксировали новую волну мошенничества, связанную с сайтами маркетплейсов и известных сервисов. «Теперь злоумышленники адаптировали свою схему под популярный сайт по поиску разноплановых специалистов Profi.ru», — подчеркнули в in4security.

Они объяснили, что преступники создали мошеннический клон популярного сервиса, с помощью которого выманивают данные банковских карт. Страница выглядит очень похожей на настоящий сайт, однако находится по другому адресу.

На фейковой странице пользователю предлагают привязать к профилю банковскую карту. При этом на мошенническом сайте содержится подозрительное сообщение. «Обратите внимание, что для получения аванса на вашей карте должна быть сумма, эквивалентная авансу!» — гласит оно.

Ранее специалисты in4security сообщили об обнаружении мошеннического сайта, имитирующего популярный сервис «Яндекс.Почта». С помощью ресурса злоумышленники выманивали личные данные россиян, предостерегли эксперты.

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Денис Савосин
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