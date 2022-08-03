Кулеба заявил о планах сорвать референдумы на подконтрольных России территориях

Кулеба заявил, что Киев и США обсуждают срыв референдумов на подконтрольных РФ территориях

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах Киева и США сорвать референдумы на подконтрольных России территориях. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на «Укринформ».

Министр указал, что 1 августа украинское руководство обсудило этот вопрос с Вашингтоном. В переговорах, помимо дипломата, приняли участие руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и главнокомандующий Вооруженными силами страны Валерий Залужный, а также помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Марк Милли.

Кулеба отметил, что состоялся длительный разговор, в том числе о намерениях России относительно подконтрольных территорий.

«Нужно каждый день работать над тем, чтобы не позволить России сделать что угодно — провести референдум, наступление, не имеет значения. Надо поменять логику», — резюмировал глава украинского МИД.

Ранее Кулеба сообщил, что Международный уголовный суд (МУС) не может применить статью «агрессия» в отношении специальной военной операции России на Украине.

