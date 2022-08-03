Кулеба заявил о планах сорвать референдумы на подконтрольных России территориях
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах Киева и США сорвать референдумы на подконтрольных России территориях. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на «Укринформ».
Министр указал, что 1 августа украинское руководство обсудило этот вопрос с Вашингтоном. В переговорах, помимо дипломата, приняли участие руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и главнокомандующий Вооруженными силами страны Валерий Залужный, а также помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Марк Милли.
Кулеба отметил, что состоялся длительный разговор, в том числе о намерениях России относительно подконтрольных территорий.
«Нужно каждый день работать над тем, чтобы не позволить России сделать что угодно — провести референдум, наступление, не имеет значения. Надо поменять логику», — резюмировал глава украинского МИД.
Ранее Кулеба сообщил, что Международный уголовный суд (МУС) не может применить статью «агрессия» в отношении специальной военной операции России на Украине.