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Кулеба заявил о планах сорвать референдумы на подконтрольных России территориях

Кулеба заявил, что Киев и США обсуждают срыв референдумов на подконтрольных РФ территориях
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах Киева и США сорвать референдумы на подконтрольных России территориях. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на «Укринформ».

Министр указал, что 1 августа украинское руководство обсудило этот вопрос с Вашингтоном. В переговорах, помимо дипломата, приняли участие руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и главнокомандующий Вооруженными силами страны Валерий Залужный, а также помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Марк Милли.

Кулеба отметил, что состоялся длительный разговор, в том числе о намерениях России относительно подконтрольных территорий.

«Нужно каждый день работать над тем, чтобы не позволить России сделать что угодно — провести референдум, наступление, не имеет значения. Надо поменять логику», — резюмировал глава украинского МИД.

Ранее Кулеба сообщил, что Международный уголовный суд (МУС) не может применить статью «агрессия» в отношении специальной военной операции России на Украине.

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Марина Совина
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