На Украине заявили о невозможности назвать спецоперацию «агрессией» России

Глава МИД Украины заявил, что международный суд не может назвать СВО «агрессией» России

Международный уголовный суд (МУС) не может применить статью «агрессия» в отношении специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

«В его (Международного уголовного суда – прим. «Ленты.ру») уставе написано, что одним из преступлений, по которым он может судить, является агрессия. Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России», — рассказал Кулеба.

Глава украинского МИД также отметил, что партнеры страны призывают ее не создавать альтернативного спецтрибунала, поскольку уже есть МУС. «Что важнее – интересы МУС, не желающего никаких временных альтернатив себе, или справедливость, ради которой МУС существует? Здесь у них возникает ступор, потому что они и за справедливость, и за МУС», — высказался дипломат.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал Китай объединиться и «единым фронтом» выступить против России. По словам Зеленского, «важно, чтобы Китай не помогал России».