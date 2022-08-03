Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине заявили о невозможности назвать спецоперацию «агрессией» России

Глава МИД Украины заявил, что международный суд не может назвать СВО «агрессией» России
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Kay Nietfeld / Reuters

Международный уголовный суд (МУС) не может применить статью «агрессия» в отношении специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

«В его (Международного уголовного суда – прим. «Ленты.ру») уставе написано, что одним из преступлений, по которым он может судить, является агрессия. Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России», — рассказал Кулеба.

Глава украинского МИД также отметил, что партнеры страны призывают ее не создавать альтернативного спецтрибунала, поскольку уже есть МУС. «Что важнее – интересы МУС, не желающего никаких временных альтернатив себе, или справедливость, ради которой МУС существует? Здесь у них возникает ступор, потому что они и за справедливость, и за МУС», — высказался дипломат.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал Китай объединиться и «единым фронтом» выступить против России. По словам Зеленского, «важно, чтобы Китай не помогал России».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
В Азербайджане сообщили о проведении спецоперации в Нагорном Карабахе
Макгрегор дебютирует в кино в качестве актера
Осужденного за крупнейшую в истории России взятку депутата объявили в розыск
В НАТО заявили о готовности вмешаться в ситуацию вокруг Косово
На Украине заявили о невозможности назвать спецоперацию «агрессией» России
«Газпром» пожаловался на невозможность поставки турбины из-за санкций
Стало известно о состоянии Чубайса
Известная журналистка посмеялась над очередями в H&M
Россиянкам назвали самую модную верхнюю одежду на осень 2022 года
Ведущий «России 1» не увидел причин смущаться из-за показа гей-порно в эфире
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.