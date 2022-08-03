Скандальный брокер Robinhood уволит четверть сотрудников

Глава трейдерской платформы Robinhood Тенев заявил об увольнении 23% сотрудников

Руководство компании Robinhood Markets, платформы, которая позволяет непрофессиональным инвесторам торговать на бирже без комиссий, приняло решение уволить 23 процента сотрудников. Бизнес онлайн-брокера серьезно пострадал с начала года — торговая активность пользователей снизилась, в связи с чем расходы компании значительно выросли. О сокращении четверти персонала заявил в корпоративном блоге на сайте генеральный директор и сооснователь Robinhood Влад Тенев.

Увольнения коснутся в основном операционных подразделений, отделов маркетинга и управления программами. Глава онлайн-брокера связал сокращение персонала с «ухудшением макроэкономической среды, инфляцией на 40-летних максимумах, сопровождающейся масштабным падением крипторынка».

Скандальная компания не первый раз увольняет сотрудников в этом году. В апреле 9 процентов работников затронула первая волна сокращений. Однако данная мера не помогла Robinhood остановить рост трат. Тенев объяснил, что компания действует в рамках широкой реорганизации работы трейдерской платформы. По итогу двух раундов увольнений организация сократила число сотрудников на 1000 человек.

В последнее время ряд крупных технологических компаний начал массовое сокращение сотрудников. Например, 2 июня руководитель Tesla Илон Маск в письме руководителям предупредил, что собирается увольнять персонал. Он объяснил решение «очень плохим предчувствием» по поводу экономики. 21 июня он подтвердил, что в течение трех месяцев число работников снизится на 10 процентов.

Robinhood основан в 2013 году, целью проекта стало сделать финансы доступными для всех. За несколько лет сервис стал популярным среди розничных инвесторов, и за счет этого столкнулся с обвинениями в геймификации биржевой торговли. В 2021 году его начали активно использовать участники сообщества Reddit для разгона и обрушения акций специально выбранных компнаий.