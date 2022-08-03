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КНР отложила запуск завода по производству батарей для Tesla после визита Пелоси

Китай остановил запуск завода по производству батарей для Tesla и Ford после визита Пелоси

Cfoto / Keystone Press Agency

Крупный китайский поставщик аккумуляторов для электромобилей решил остановить строительство завода в Северной Америке для поставок Tesla и Ford из-за напряженности, вызванной поездкой спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом пишет Bloomberg.

Компания Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) рассматривает два места в Мексике недалеко от границы с Техасом, а также места в США для запуска завода. Это крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей. Китайская CATL находится на заключительной стадии выбора площадки и переговоров. Объявить о своем решении компания должна была в ближайшие недели.

По данным издания, теперь, отложив запуск завода, CATL планирует подождать до сентября, чтобы объявить о своем выборе. Заявление может спровоцировать напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина на фоне визита Пелоси на Тайвань, рассказали собеседники Bloomberg.

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2 августа к закрытию торгов тайваньский фондовый рынок упал на фоне ожидания визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Акции компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), крупнейшего мирового производителя чипов, потеряли на Тайваньской бирже почти 2,4 процента. Самолет Пелоси приземлился в аэропорту Суньшан в Тайбэе.

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Юлия Мискевич
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