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Экономика

Тайваньский фондовый рынок упал из-за Пелоси

Индекс Тайваньской биржи упал на 1,56 процента на фоне ожидания визита Пелоси

Фото: Chiang Ying-ying / AP

Тайваньский фондовый рынок упал к закрытию торгов 2 августа на фоне ожидания визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Индекс TAIEX, охватывающий все торгующиеся на Тайваньской бирже компании, к закрытию потерял 1,56 процента, свидетельствуют данные площадки.

Акции компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), крупнейшего мирового производителя чипов, потеряли на Тайваньской бирже почти 2,4 процента. При этом на Нью-Йоркской бирже бумаги в утренние часы торгов в США показывают небольшой рост (плюс 0,4 процента).

Самолет политика приземлился уже после закрытия торгов: спецборт сел в аэропорту Суньшан в Тайбэе около 17:42 по московскому времени. МИД КНР визит Пелоси решительно осудил.

Пекин считает, что прибытие Пелоси на Тайвань нарушает принцип одного Китая, а также положения, закрепленные в китайско-американских коммюнике.

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Платон Щукин
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