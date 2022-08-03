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Эксперт заявил о неспособности украинских хакеров переломить ход спецоперации

Военный эксперт Сивков заявил, что обученные США украинские хакеры не повлияют на ход СВО

Фото: Stillness InMotion / Unsplash

Обученные США украинские хакеры способны на проведение диверсий на российские предприятий и инфраструктуру, однако не в силах переломить ход специальной военной операции. Об этом РИА Новости заявил доктор военных наук Константин Сивков.

«Это, конечно, очень неприятный момент, учитывая, что США контролируют интернет-пространство, а отключиться от глобального интернета мы сегодня объективно не можем. Тем не менее это не смертельно, у нас есть способы противодействия таким кибератакам, к тому же на сам ход боевых действий это не повлияет», — сказал Сивков.

Однако он подчеркнул, что реальная угроза от украинских кибер-атак «заключается в создании локальных сбоев в работе энергетических сетей, транспорта». «Более серьезные диверсии, мне кажется, им провести не удастся», — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что российские хакеры добыли секретные документы украинской армии. По словам источника, российская хакерская группа RaHDIt «очень хорошо работает» с украинской хакерской группой «Берегини». С их помощью российские специалисты получают данные в режиме реального времени.

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Василий Мека
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