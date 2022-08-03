Эксперт заявил о неспособности украинских хакеров переломить ход спецоперации

Военный эксперт Сивков заявил, что обученные США украинские хакеры не повлияют на ход СВО

Обученные США украинские хакеры способны на проведение диверсий на российские предприятий и инфраструктуру, однако не в силах переломить ход специальной военной операции. Об этом РИА Новости заявил доктор военных наук Константин Сивков.

«Это, конечно, очень неприятный момент, учитывая, что США контролируют интернет-пространство, а отключиться от глобального интернета мы сегодня объективно не можем. Тем не менее это не смертельно, у нас есть способы противодействия таким кибератакам, к тому же на сам ход боевых действий это не повлияет», — сказал Сивков.

Однако он подчеркнул, что реальная угроза от украинских кибер-атак «заключается в создании локальных сбоев в работе энергетических сетей, транспорта». «Более серьезные диверсии, мне кажется, им провести не удастся», — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что российские хакеры добыли секретные документы украинской армии. По словам источника, российская хакерская группа RaHDIt «очень хорошо работает» с украинской хакерской группой «Берегини». С их помощью российские специалисты получают данные в режиме реального времени.