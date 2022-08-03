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Уволенная Зеленским генпрокурор стала послом Украины в Швейцарии

Экс-генпрокурор Украины Венедиктова назначена послом страны в Швейцарии

Фото: Mykhaylo Palinchak / globallookpress.com

Экс-генпрокурор Украины Ирина Венедиктова стала послом страны в Швейцарии. О назначении в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Нардеп отметил, что официально еще неизвестно, подписал ли президент Владимир Зеленский указ о назначении, но представление от МИД Украины уже есть.

19 июля президент страны Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора Украины. Согласно документу, генпрокурора сняли с должности в соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения».

О том, что Венедиктова будет назначена на другой пост, ранее сообщал глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия.

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Алевтина Запольская
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