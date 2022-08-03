16-летняя дочь певицы Анны Плетневой станет второй солисткой группы «Винтаж»

16-летняя дочь российской певицы Анны Плетневой Маруся станет второй солисткой группы «Винтаж». Об этом сообщает ФАН.

Вместе с матерью девушка выступит в рамках шоу, посвященного 15-летию музыкального коллектива, на фестивале LiveFest Summer в Сочи в середине августа. Какие именно композиции из репертуара «Винтажа» исполнит Маруся Плетнева и представит ли новые, пока неизвестно.

Помимо Маруси у Анны Плетневой есть 19-летняя дочь Варвара и 13-летний сын Кирилл.

В октябре прошлого года муж солистки «Винтажа» бизнесмен Кирилл Сыров, разбился на мотоцикле и был госпитализирован. О случившемся певица узнала перед выходом на сцену. Позже Плетнева поведала, что из-за новости об аварии совсем не помнит, как выступала на концерте.

В начале 2022-го солистка «Винтажа» назвала себя защитницей ЛГБТ.