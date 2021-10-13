Солистка «Винтажа» рассказала о переживаниях из-за аварии с мужем

Солистка российской поп-группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала о своих переживаниях после того, как узнала, что ее муж Кирилл Сыров на мотоцикле попал в дорожную аварию. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам исполнительницы, о случившемся она узнала перед выходом на сцену во время концерта, проходившего в воскресенье, 10 октября. Мероприятие было посвящено 15-летию с основания музыкального коллектива «Винтаж».

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«Каково мне было — говорить не стану. Я сейчас рядом с мужем», — написала Плетнева. Она предупредила журналистов, что «сейчас не время для вопросов». Исполнительница призналась, что не помнит концерта. «Теперь нам важно побыть в личной тишине», — заключила певица.

О том, что муж Анны Плетневой, бизнесмен Кирилл Сыров попал в дорожно-транспортное происшествие, стало известно в воскресенье, 10 октября. Мужчина разбился на мотоцикле и оказался в реанимации. Подробности аварии не раскрываются. Тогда Плетнева заявила, что ее супруг находится под наблюдением врачей, которые держат «все под контролем».

44-летняя Анна Плетнева выступала в составе группы «Лицей» с 1997-го по 2005 год. В 2006 году она вместе с композитором Алексеем Романоф создала коллектив «Винтаж».