Солистка группы «Винтаж» получила сотрясение мозга на репетиции

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева ударилась головой во время репетиции концерта и получила сотрясение мозга, пишет «Газета.ру».

Инцидент произошел во время подготовки к концерту, посвященному 15-летию группы, который пройдет 10 октября. Один из трюков певицы выполняется на большой высоте. Во время отработки этого номера артистка не смогла сгруппироваться, как было запланировано, и ударилась головой о деревянную сцену. Медики диагностировали у Плетневой сотрясение мозга, а также травму шеи. Они прописали ей постельный режим. Несмотря на свое состояние, исполнительница решила продолжить репетиции. «Мне все очень тяжело дается, но я знаю, ради чего это делаю», — подчеркнула солистка.

Ранее певица рассказала о пристрастии к алкоголю и попытке изнасилования однокурсницей. Инцидент произошел во время учебы Плетневой в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Среди ночи она проснулась и увидела, что рядом лежит голая девушка.