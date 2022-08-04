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Несколько секций элеватора обрушились в годовщину взрыва в порту Бейрута

Секции элеватора в порту Бейрута обрушились через два года после взрыва

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

В бейрутском порту в годовщину произошедшего в 2020 году взрыва обрушились несколько секций в северной части элеватора. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в момент происшествия на площади Павших рядом с портом, где проходил митинг в память о жертвах двухлетней давности, находились сотни ливанцев.

Как уточняет со ссылкой на правоохранительные органы ТАСС, при обрушении секций никто не пострадал.

4 августа 2020 года в морском порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Погибли более 200 человек, более семи тысяч пострадали. Взрывная волна прокатилась по нескольким районам города, многие люди остались без жилья. Причиной взрыва стало возгорание конфискованной аммиачной селитры.

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Варвара Кошечкина
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