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Американская инвесткомпания закроет свой фонд российских ценных бумаг

Инвесткомпания BlackRock закроет свой фонд российских ценных бумаг Russia ETF

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock приняла решение закрыть свой биржевой фонд российских ценных бумаг Russia ETF. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба компании.

Данное решение поддержал совет директоров. Соответствующее разрешение от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) инвесткомпания получила 3 августа. «Начальная стадия ликвидации в настоящее время запланирована ориентировочно на 17 августа 2022 года», — уточняется в сообщении.

Ранее аналитики BlackRock назвали три основных причины, по которым инвесторам следует воздержаться от покупок на фондовом рынке. Главная из них — нереалистичная оценка падения доходов и прибыли большинства компаний.

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Марина Совина
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