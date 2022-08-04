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В России оценили шансы обмена осужденной на девять лет американки Грайнер

Депутат Бутина заявила, что США должны соблюдать принцип взаимности для обмена Грайнер

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Оценивать шансы обмена осужденной в России на девять лет за контрабанду наркотиков американской баскетболистки Бриттни Грайнер можно будет только после согласования всех условий с США. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

«Обмен — это всегда ситуация взаимной договоренности двух сторон, это всегда дорога с двусторонним движением. На сегодняшний день администрация президента Байдена выдвигает совершенно странные и неприемлемые условия "два на одного", то есть два американца на одного россиянина. Совершенно очевидно, что это не симметричные условия, и совершенно очевидно, что это затянет переговоры. Естественно, нужно настаивать [на формате] "два на два"», — сказала депутат.

Чем скорее американская сторона пойдет на условия, которые будут честными и справедливыми, тем быстрее мы договоримся. Тогда будут понятны шансы

Мария Бутинадепутат Госдумы

Дело Грайнер

4 августа Химкинский городской суд Московской области приговорил к девяти годам лишения свободы со штрафом в миллион рублей олимпийскую чемпионку по баскетболу, гражданку США Бриттни Грайнер.

36-летняя Грайнер, выступавшая за екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК, была задержана 17 февраля 2022 года в аэропорту Шереметьево по прилете из Нью-Йорка. В ее багаже было обнаружено гашишное масло массой 0,702 грамма.

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В ходе судебного процесса адвокаты спортсменки утверждали, что запрещенное в России вещество ей выписали в США в медицинских целях. Сама баскетболистка заявила, что не собиралась ввозить масло в Россию. По ее словам, оно случайно попало в багаж.

Гособвинение требовало дать Грайнер 9,5 года колонии. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание Грайнер вины и ее спортивные достижения. В ее срок зачли время, проведенное в СИЗО.

Вопрос обмена

Президент США Джо Байден отреагировал на приговор. Он назвал решение российского суда неприемлемым и заявил, что Вашингтон будет продолжать работу над ее освобождением.

27 июля стало известно, что администрация США предлагает России обменять американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана на предпринимателя Виктора Бута. Как заявляла пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, США выдвинули России содержательное предложение. После того как США подняли вопрос обмена, Россия направила встречную инициативу. В Вашингтоне заявили, что не воспринимают ее всерьез, но о деталях не сообщили.

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Варвара Кошечкина
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