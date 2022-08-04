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Правительство выделило крупнейшим российским IT-компаниям миллиардные кредиты

«Яндексу», VK и Ozon выделили госкредиты на 130 миллиардов рублей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Правительство выделило «Яндексу», VK и Ozon, являющимся одними из крупнейших IT-компаний России, многомиллиардные кредиты, пишет «Коммерсантъ». Основная их часть пойдет на выплаты инвесторам.

Общая сумма выделенных средств, по данным издания, составила 130 миллиардов рублей. Ожидается, что они будут использованы для досрочного погашения нескольких выпусков корпоративных еврооблигаций.

Право требовать обратный выкуп облигаций эмитентом появилось у инвесторов после того, как компании, выполняя требования нового закона, провели делистинг (процесс прекращения торгов на определенных биржах) своих акций с зарубежных бирж. Это дало право держателям конвертируемых облигаций, номинированных в иностранной валюте, требовать досрочного погашения.

Отмечается, что кредиты выданы на льготных условиях, подробности которых не приводятся. При этом издание отмечает, что без делистинга и последовавших за ним требований со стороны инвесторов «Яндекс», VK и Ozon не нуждались бы в господдержке для расчетов с держателями бумаг — им хватило бы собственных средств.

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Платон Щукин
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