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Красный Крест оказался бессилен в помощи пленным с «Азовстали»

Красный Крест заявил, что не гарантировал безопасность вышедших с «Азовстали» пленных

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Международный комитет Красного Креста (МККК) не гарантировал безопасность попавших в плен украинских военных и бойцов полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом говорится на сайте гуманитарной организации.

МККК опубликовал документ, в котором ответил на ряд вопросов, связанных с ситуацией с пленными на Украине. В частности, Красный Крест рассказал о гарантиях безопасности пленных, вышедших с завода «Азовсталь». Организация заявила, что не гарантировала безопасность военнопленных после их попадания в руки противника, пояснив, что это не в ее силах.

«Только стороны конфликта могут в конечном итоге обеспечить безопасность и защиту военнопленных», — говорится в заявлении.

29 июня в Министерстве обороны Украины сообщили, что состоялся самый масштабный обмен военнопленными с российской стороной с начала спецоперации. Москва передала Киеву 144 человека. Из них 95 — военнослужащие, которые сдались в плен на территории мариупольского завода «Азовсталь», в том числе 43 бойца полка «Азов». По данным Минобороны России, с 16 по 20 мая сдали оружие и сдались в плен 2439 украинских военнослужащих, находившихся на «Азовстали».

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Варвара Кошечкина
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