Меди и алюминию предсказали ненужность в России

Минпромторг предсказал снижение спроса на медь и алюминий в России в два раза

Минпромторг предсказал меди и алюминию ненужность в России, пишет РБК со ссылкой на подготовленный ведомством проект стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года.

По подсчетам министерства, в нынешнем году спрос на медь в России упадет до 220-250 тысяч тонн, на алюминий — до 720-760 тысяч тонн, оба показателя окажутся вдвое меньше по сравнению с 2021 годом.

В настоящий момент отечественные производственные мощности в секторе цветных металлов избыточны, объясняет Минпромторг. Главная причина — основные потребители цветных металлов, строительство и машиностроение, сильно пострадали из-за антироссийских санкций. В этих условиях участники рынка будут нацелены в основном на экспорт.

Помимо меди и алюминия, Минпромторг ожидает существенного снижения внутреннего спроса на другие цветные металлы, среди которых свинец (прогнозируемое снижение на 21 процент) и цинк (на 27 процентов).

По мнению опрошенных изданием специалистов, большинство российских металлургических компаний не пострадают от снижения внутреннего спроса, поскольку смогут отправить свою продукцию на экспорт, воспользовавшись глобальным дефицитом сырья и отсутствием российских цветных металлов в санкционных списках.

