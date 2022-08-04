Предложивший уволиться рабочим завод «АвтоВАЗ» решил выпускать электромобиль

Предложивший уволиться рабочим завод «АвтоВАЗ» в Ижевске решил выпускать электромобиль

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» перенесет выпуск своей самой популярной модели Lada Vesta из Ижевска в Тольятти на линию B0 производительностью до 60 автомобилей в час. Такое решение утвердил совет директоров компании, а сообщил о нем на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым глава предприятия Максим Соколов, передает РБК.

Вместо него завод, предложивший накануне своим сотрудникам добровольно уволиться с выплатой компенсаций, намерен организовать выпуск электрической версии Lada e-Largus. Детали этого проекта, в том числе возможные сроки запуска сборки, Соколов пообещал объявить позже.

Также на ижевском предприятии хотят продолжить развитие производства комплектующих для Lada Vesta, в том числе штамповку и производство пластика. Президент компании подчеркнул, что «принимает исчерпывающие меры по сохранению занятости на нашем предприятии в Ижевске и всесторонней поддержке его работников».

Lada Vesta производилась в Ижевске с сентября 2015 года. В 2021 году ее продажи выросли на 6 процентов, до 113,7 тысячи автомобилей. В апреле 2022 года компании пришлось прекратить сборку из-за нехватки комплектующих. Сотрудников завода в Ижевске отправили в простой. Возобновление производства Lada Vesta намечено на весну 2023 года.

О планах лишить ижевское предприятие сборки этой модели говорилось давно. В конце июля работники завода написали открытое письмо президенту страны Владимиру Путину с критикой такого решения. При этом авторы обращения указали, что электромобиль e-Largus, который им предложат выпускать, не будет пользоваться спросом. Эта модель является семейным автомобилем бюджетного уровня, как правило, ее покупают в регионах, где нет инфраструктуры для электромобилей.

В среду, 3 августа, руководство ижевского завода пообещало уволившимся сотрудникам 12 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) или пять средних заработных плат. Оно не уточняло, какое количество рабочих предполагается сохранить, однако портал «Дром» со ссылкой на имеющиеся в редакции сканы документов утверждает, что из почти двух тысяч человек останется работать не более 200.