Экс-депутат Рады от Одессы рассказал о приказе Киева эвакуировать 36-ю бригаду морпехов

На фоне успехов союзных сил власти Украины решили эвакуировать в западную часть страны 36-ю бригаду морской пехоты, расположенную в Николаеве. Об отданном приказе сообщил экс-депутат Верховной Рады Украины от Одессы Игорь Марков, его обращение в своем Telegram-канале опубликовал телеведущий Владимир Соловьев.

«Киев отдал приказ о немедленной эвакуации в западную часть страны 36-й бригады морпехов, которая расположена в Николаеве, а также областного военкомата с личными делами», — заявил Марков, добавив, что Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать мирные города.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что граничащее с Украиной село Климово было обстреляно из комплекса «Точка-У». Он уточнил, что боеприпас был сбит российскими системами противовоздушной обороны, после чего осколки упали на объекты гражданской инфраструктуры.