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Стали известны подробности обстрела ВСУ граничащего с Украиной российского села

Брянский губернатор Богомаз заявил, что село Климово было обстреляно «Точкой-У»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Граничащее с Украиной село Климово было обстреляно из комплекса «Точка-У». Подробности атаки со стороны Украины привел губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«По уточненной информации, сегодня со стороны Украины на территорию посёлка Климово Климовского района был произведён пуск из ракетного комплекса "Точка-У"», — написал глава региона.

Он уточнил, что боеприпас оказался сбит российскими системами противовоздушной обороны (ПВО), после чего осколки попали на объекты гражданской инфраструктуры.

Об атаке со стороны Украины села Климово стало известно вечером 4 августа. По словам губернатора, на место происшествия выехали экстренные службы.

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Никита Абрамов
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