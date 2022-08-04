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Немцы выступили против законопроекта о смене пола в 14 лет

YouGov: 48 процентов немцев не одобрили законопроект, разрешающий менять пол с 14 лет

Фото: Imago / Martin Müller / Globallookpress.com

Почти половина граждан Германии выступила против законопроекта, разрешающего сменить пол в подростковом возрасте с 14 лет, согласно проведенному опросу компании YouGov, в котором приняли участие 1796 человек.

Опрос выявил, что 48 процентов немцев негативно отнеслись к предложению позволить подросткам самостоятельно подавать документы на смену пола при наличии согласия родителей, а в некоторых случаях даже без получения разрешения законных представителей. Законопроект распространяется на право начать заместительную гормональную терапию, но не включает в себя инвазивное вмешательство.

Инициатива также предполагает упрощение смены пола и имени в документах, что, по данным YouGov, не одобрил каждый четвертый немец. В случае принятия законопроекта немецкому гражданину, желающему сменить пол, больше не понадобится предоставлять медицинские или судебные документы, а будет достаточно подать прошение в орган записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Кроме того, менять пол в паспорте будет разрешено раз в год.

Законопроект вызвал негодование среди немецкого научного сообщества, которое беспокоится о том, что его принятие может привести к неисправимым ошибкам у подростков. В июне этого года более 100 представителей науки выступили с обращением остановить распространение темы трансгендерности в детских передачах. Немецкие феминистки также раскритиковали инициативу, увидев в ней потенциальную вероятность дискриминации женщин.

Ранее стало известно о внедрении Германией нового законопроекта, позволяющего сменить пол без физических изменений в организме. «Мы в правительстве решили создать законодательные рамки для открытого, многообразного и современного общества», — прокомментировала нововведение министр по делам семьи ФРГ Лиза Паус. .

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Варвара Кузьмина
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