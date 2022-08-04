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В Германии позволят менять пол раз в год

Правительство Германии примет закон, позволяющий менять пол раз в год

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Правительство Германии позволит гражданам менять свой пол раз в год без физических изменений в организме. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».

Теперь самостоятельно менять пол можно будет с 14 лет. Для этого необходимо будет пройти процедуру перерегистрации. По словам министра по делам семьи ФРГ Лизы Паус, новый закон улучшит жизнь трансгендеров.

«Во многих районах общество опередило законодательство. И мы в правительстве решили создать законодательные рамки для открытого, многообразного и современного общества», — заявила министр. При этом пол смогут менять и те, кто младше 14 лет, однако за них заявление должны будут подать законные представители.

Ранее жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит подала иск в отношении двух женщин, распространявших слухи о смене ею пола. Слушания в суде Парижа начнутся 15 июня. Супруга французского лидера обвинила неназванных женщин во вторжении в частную жизнь и нарушении прав личности.

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Николай Чигасов
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