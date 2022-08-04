Эксперты сделали первые прогнозы о предстоящих выборах

Прошел круглый стол «Единый день голосования - 2022: первые прогнозы»

В преддверии Единого Дня Голосования (ЕДГ) ведущие российские эксперты в области внутренней политики в ходе круглого стола «Единый день голосования - 2022: первые прогнозы» обсудили ход предвыборных кампаний. Мероприятие было организовано Экспертным институтом социальных исследований(ЭИСИ). Социологи и эксперты дали первые прогнозы по ЕДГ и рассказали, что думают о предстоящих выборах сами избиратели.

Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев рассказал, как идут кампании по выборам высших должностных лиц в регионах. Он отметил, что все, назначенные ВРИО губернаторов, работают очень успешно. Он объясняет это тем, что многие из них прошли важные этапы на государственной службы, вплоть до Администрации Президента, поэтому понимают, как устроена государственная власть и чем она может помочь жителям региона.

По мнению эксперта, «устойчивые результаты» есть, например, у Александра Соколова в Кировской области и Владимира Мазура в Томской, поскольку они наладили работу с населением и решают актуальные проблемы. А во Владимирской области временно исполняющим обязанности губернатора был назначен прошлой осенью Александр Авдеев, и, по словам Фирдуса Алиева, он глубоко погрузился в проблематику территории и развернул огромную работу по преданию Владимирской области нового промышленного витка. Кампании гбернаторов, назначенных врио, эксперт считает успешными и ждет от них достаточно убедительных результатов по итогам голосования.

С ним согласился модератор встречи, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, который считает, что «кадровый отбор, который осуществляется нынешним руководством страны, абсолютно адекватен». Он привел еще один пример упешного врио губернатора — в Тамбовской области. Максим Егоров был назначен в прошлом году и уже активно решает насущные проблемы жителей региона, среди которых — питьевая вода, ремонт и строительство дорог, здравоохранение, восстановление авиасообщения с Москвой. Эксперт прогнозирует, что на выборах он сможет набрать около 70 процентов. Он не видит проблем у губернаторов новой волны, но отмечает, что к «некоторым старым губернаторам есть вопросы».

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, говоря о партиях, отметил партийную политику обновления кадров, особенно в «Единой России». По его мнению, от партии власти можно ожидать довольно высоких результатов, поскольку сейчас 81 процент населения позитивно оценивает работу Владимира Путина. Сегодня. «Не секрет, что что это экстраполируется на ту партию которая с ним связана, то есть на "Единую Россию"», — считает Алексей Чеснаков. Он отметил, что по сравнению с прошлым годом рейтинги партии власти увеличились на 15 процентов.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский называет выборы «маркером эффективно работающей политической системы». «Мы имеем эффект сплочения вокруг флага, это задает основной расклад сил сейчас. Но это было бы невозможно, если бы существующий политический институт и политическая система не показали свою состоятельность», — уверен Виктор Потуремский.

В единый день голосования 11 сентября 2022 года в Российской Федерации пройдут избирательные кампании различного уровня. В их числе выборы пятнадцати глав субъектов Федерации (четырнадцать прямых, а также одни выборы посредством голосования в парламенте), выборы депутатов шести законодательных органов государственной власти в субъектах России.