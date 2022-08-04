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Названы пилотные регионы для внедрения исламского банкинга в России

ЦБ запустит проект по исламскому банкингу в Чечне и Дагестане в 2023 году

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Российский Центробанк (ЦБ) назвал регионы, на территории которых стартует пилотный проект по внедрению исламского банкинга. Со следующего года подобные услуги должны будут появиться в Дагестане и Чечне. Сейчас регулятор совместно с Минфином готовит соответствующие поправки в законодательство, сообщает «Интерфакс».

По результатам эксперимента будет принято решение о распространении подобной системы и на другие регионы. «Непосредственное пилотирование на территории субъектов Российской Федерации — участников эксперимента предполагается в 2023 году», — прокомментировали в ЦБ. Законопроект о правилах исламского банкинга могут рассмотреть осенью.

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26 июля 2022

О готовящемся законопроекте в середине июля писала газета «Коммерсантъ». Согласно законопроекту, заниматься исламским банкингом смогут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования (ОПФ), регулировать работу которых будет Центробанк, он же будет вести реестр таких компаний и осуществлять надзор над ними.

ОПФ будут предоставлять денежные займы юридическим и физлицам без взимания вознаграждения; финансировать их в качестве торгового посредника, заключая договоры купли-продажи с условием о рассрочке (отсрочке) платежа или договоры лизинга; финансировать производственную и торговую деятельность, участвуя в уставных капиталах юрлиц и (или) на условиях партнерства; предоставлять поручительства.

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Платон Щукин
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