Названы пилотные регионы для внедрения исламского банкинга в России

ЦБ запустит проект по исламскому банкингу в Чечне и Дагестане в 2023 году

Российский Центробанк (ЦБ) назвал регионы, на территории которых стартует пилотный проект по внедрению исламского банкинга. Со следующего года подобные услуги должны будут появиться в Дагестане и Чечне. Сейчас регулятор совместно с Минфином готовит соответствующие поправки в законодательство, сообщает «Интерфакс».

По результатам эксперимента будет принято решение о распространении подобной системы и на другие регионы. «Непосредственное пилотирование на территории субъектов Российской Федерации — участников эксперимента предполагается в 2023 году», — прокомментировали в ЦБ. Законопроект о правилах исламского банкинга могут рассмотреть осенью.

О готовящемся законопроекте в середине июля писала газета «Коммерсантъ». Согласно законопроекту, заниматься исламским банкингом смогут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования (ОПФ), регулировать работу которых будет Центробанк, он же будет вести реестр таких компаний и осуществлять надзор над ними.

ОПФ будут предоставлять денежные займы юридическим и физлицам без взимания вознаграждения; финансировать их в качестве торгового посредника, заключая договоры купли-продажи с условием о рассрочке (отсрочке) платежа или договоры лизинга; финансировать производственную и торговую деятельность, участвуя в уставных капиталах юрлиц и (или) на условиях партнерства; предоставлять поручительства.