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Вероятность начала боевых действий в Нагорном Карабахе оценили

Военный историк Юлин назвал маловероятным начало боевых действий в Нагорном Карабахе

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Пока Россия проводит спецоперацию на территории Украины Азербайджан может воспользоваться ситуацией и полностью забрать Нагорный Карабах. В случае масштабного противостояния шансов на победу у Армении крайне мало, поэтому, вероятнее всего, она не станет идти на военный конфликт. О вероятности возобновления боевых действий в регионе военный историк Борис Юлин высказался в разговоре с «Лентой.ру»..

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ситуацию на линии соприкосновения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике крайне сложной. «Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе нет активных боевых действий на данный момент. Но, по оценке властей Нагорного Карабаха, обстановка крайне напряженная, и мы должны работать над ослаблением этой напряженности», — заявил премьер.

«Масштабные конфликты в этом регионе происходили уже не раз, еще с 80-х годов, когда сначала армяне выгнали азербайджанцев из Нагорного Карабаха, а теперь то же делает Азербайджан, — сказал Юлин. — Единственное, что мешало Азербайджану, армия которого объективно сильнее, — это войска России, выступающие в роли миротворцев».

Историк напомнил, что Россия вступилась за Армению, как член ОДКБ, но сейчас войска страны заняты в украинском конфликте. Это предоставило возможность Азербайджану попытаться полностью забрать Нагорный Карабах и, возможно, даже получить коридор в Турцию через Армению.

«Все зависит от того, готова ли Армения воевать при таком неравном соотношении сил. Скорее — нет, потому что готовность армии крайне низкая. Армения — маленькая и небогатая страна, так что есть вероятность, что она согласится со всеми требованиями Азербайджана. В случае начала боевых действий, преимущество будет у Азербайджана, шансов на победу без России у Армении крайне мало».

Ранее Министерство обороны России заявило об обострении ситуации в Нагорном Карабахе. По данным ведомства, в районе высоты Сарыбаба Вооруженные силы Азербайджана нарушили установленный режим прекращения огня.

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Наталия Белова
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