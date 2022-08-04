Двух россиян задержали за подпольное производство мефедрона

В Подмосковье правоохранители задержали двух россиян за подпольное производство мефедрона

В Московской области правоохранители задержали двух жителей Лобни за подпольное производство наркотиков. Об этом в четверг, 4 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, нарколабораторию обнаружили в арендованном доме Солнечногорска. Оперативники нашли в нем 300 литров химических реактивов и прекурсоров, лабораторное оборудование, средства индивидуальной защиты, свертки и пакеты с веществом, тетради с записями. Суммарно они изъяли 27 килограммов мефедрона.

На кадрах видны лаборатория, сырье и компоненты.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств. В настоящий момент мужчины находятся под стражей.