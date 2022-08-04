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В Литве закончились места для беженцев с Украины

Минтруд Литвы заявил, что у страны больше нет возможности размещать беженцев с Украины

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Население Литвы больше не располагает возможностью для размещения беженцев с Украины, заявили в Министерстве труда и социальной защиты прибалтийской республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на литовское агентство ELTA.

«Готовность литовского общества принять украинцев сейчас все еще остается очень важной, однако координирующая этот процесс организация уже не раз в последнее время сигнализировала, что возможности размещения у населения исчерпаны», — указывается в сообщении.

Как заявила представитель Красного Креста в Литве Луки Лесаускайте, прогнозируется, что поток украинских беженцев в страну возрастет с приходом холодов, по «неблагоприятным сценариям» их число в республике может достигнуть 100 тысяч. На данный момент в стране зарегистрировано около 61 тысячи беженцев, в среднем в неделю прибывает около 150 человек.

2 августа в Литве рассказали о пользе отсутствия газа из России для нацбезопасности. «Если не будет российского газа, конечно, возникнут проблемы, но в смысле национальной безопасности, в политическом смысле это только на пользу», — заявил старший советник главы Литвы Кестутис Будрис.

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