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В Литве заявили о пользе отсутствия газа из России для нацбезопасности

Советник главы Литвы Будрис: отсутствие газа из России идет на пользу нацбезопасности

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Отсутствие поставок газа из России в европейские страны влечет за собой проблемы, однако идет на пользу национальной безопасности. Так старший советник главы Литвы Кестутис Будрис прокомментировал сообщения о прекращении поступления российского природного газа в Латвию, передает РИА Новости.

«Если не будет российского газа, конечно, возникнут проблемы, но в смысле национальной безопасности, в политическом смысле это только на пользу», — заявил он.

30 июля «Газпром» опубликовал в социальных сетях объявление о прекращении поставок газа в Латвию. Компания оправдывает такой шаг нарушениями условий отбора газа.

Позднее в Латвии сообщили о закупке российского газа через посредника. Кто является посредником в республике, не уточнили, сославшись на коммерческую информацию.

14 июля сейм Латвии в финальном чтении утвердил поправки, предполагающие запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года. Страны Прибалтики также планируют в 2024 году отказаться от покупки электроэнергии в России.

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Варвара Кошечкина
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