В Латвии сообщили о закупке российского газа через посредника

Latvijas gaze подтвердила закупку Латвией российского газа через посредников

Основной оператор латвийской газотранспортной системы Latvijas gaze производит закупки российского газа. Операции проводятся через посредника, сообщает портал Delfi.

Это подтвердил глава компании Айгарс Калвитис. Он подчеркнул, что оплата за топливо производится в евро, а не в рублях.

Latvijas gāze сейчас приобретает газ (из России), но мы сейчас не покупаем газ у «Газпрома», потому что мы не можем с «Газпромом» рассчитаться. У нас есть другой поставщик. (Кто он) это коммерческая информация, которую мы в публичном пространстве не обсуждаем Айгарс Калвитис глава Latvijas gāze

Желание Евросоюза отказаться от российского газа

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что спустя некоторое время европейские страны перестанут покупать газ у Москвы. Он заявил, что Евросоюз решил избавиться от слишком большой энергетической зависимости от России.

Сначала уголь, потом нефть, а по газу более длительные сроки, потому что мы должны адаптироваться, мы не можем перейти с 40 процентов до 0 процентов в одночасье. И Россия знает, что мы перестанем покупать у нее газ. РФ хочет продавать свой газ, но не обязательно продавать его нам Жозеп Боррель верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Он также отметил, что европейским государствам стоит добровольно начать экономить энергоресурсы, поскольку в ином случае их придется заставить это делать на обязательной основе. В то время, когда Москва начала военную спецоперацию на Украине, импорт российского газа составлял около 40 процентов от общеевропейского, а в настоящее время он приближается к 20 процентам, рассказал Боррель.

Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер, в свою очередь, похвасталась тем, что стране удалось снизить зависимость от российского газа до менее чем 50 процентов. По ее словам, в этом году государство сэкономило около 10 процентов топлива от потребления в 2021 году.

Нужда в топливе из России

Несмотря на достижение Австрии, канцлер республики Карл Нехаммер признал, что ввести эмбарго на газ из России, которого так пытается добиться Евросоюз, невозможно. Он подчеркнул, что немецкая промышленность рухнет при отсутствии поставок российского топлива, а после этого то же самое ждет и австрийскую экономику.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой в отношении Евросоюза из-за решения сократить потребление газа на 15 процентов. По его мнению, таким образом страны блока рискуют встать на путь военной экономики и рецессии. Он считает, что обязательное нормирование природного газа «является первым признаком военной экономики».

Также стало известно, что Великобритания сильно переплатила за электроэнергию во время рекордной жары. Уточняется, что страна была вынуждена импортировать ее из Бельгии из-за отсутствия российского газа. Автор издания The Spectator рассказал, что благодаря Brexit Лондон избежал столь масштабного топливного кризиса, с которым была вынуждена столкнуться Германия, однако все равно энергия обходится британцам в три раза дороже нормы.

5000 процентов переплатила Великобритания за импортируемую из Бельгии электроэнергию