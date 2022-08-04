Опровергнута меньшая продолжительность жизни мужчин

В Университете Южной Дании опровергли мнение о меньшей продолжительности жизни у мужчин

Мужчины имеют высокие шансы пережить женщин, особенно те, кто женат и имеет ученую степень. К такому выводу пришли ученые Университета Южной Дании, опубликовавшие результаты исследования в BMJ Open. Это опровергает устоявшееся мнение, что у мужчин продолжительность жизни меньше, чем у женщин, из-за внутренних биологических причин.

Специалисты проанализировали данные о продолжительности жизни мужчин и женщин в 199 популяциях на всех континентах за 200-летний период, с 1751 по 2020 год. Для этого они использовали таблицы смертности по полу для отдельных годов у 41 страны из базы данных человеческой смертности, а также отдельные данные для Восточной и Западной Германии. Они также применили данные из таблиц смертности, представленных в докладе World Population Prospects 2019. В таблицах приводилась информация о смертности с разбивкой по полу для 199 стран по пятилетним возрастным группам и пятилетним периодам с 1950-1954 по 2015-2019 годы.

С 1850 года вероятность того, что мужчины переживут женщин, во все моменты времени и во всех популяциях колебалась от 25 до 50 процентов, и лишь иногда превышала 50 процентов в разных странах в разное время. Это были Исландия в 1891 году, Иордания в 1950-1954 годах, Иран в 1950-1964, Ирак в 1960-1969; в Бангладеш, Индии и на Мальдивах до 1985 года, а также в период с 1995 по 2010 год в Бутане.

Таким образом, результаты показывают, что за последние 200 лет от одного до двух из каждых четырех мужчин пережили женщин, что бросает вызов общепринятому мнению, согласно которому мужчины просто не живут так долго, как женщины. Увеличение и уменьшение половых различий в ожидаемой продолжительности жизни в основном объяснялось образом жизни, в том числе курением.

Определенные внешние факторы играют, по-видимому, ключевую роль. Например, в период с 2015 по 2019 год вероятность того, что мужчины переживут женщин, составляла 40 процентов для всего населения США. Однако этот показатель варьировался в зависимости от семейного положения и уровня образования. Вероятность того, что мужчины переживут женщин, составляла 39 процентов для тех, кто был женат, и 37 процентов для тех, кто не был женат; а также 43 процента для тех, кто имел высшее образование, и 39 процентов для тех, кто не имеет диплома средней школы.

Более того, женатые мужчины с высшим образованием имеют преимущество перед незамужними женщинами, получившими только среднее образование. Пары влияют на здоровье друг друга, и мужчины получают больше пользы от стабильных отношений, чем женщины. Более низкая средняя продолжительность жизни объясняется лишь высоким риском несчастных случаев и смерти от насилия в возрасте от 20 до 30 лет, а также большим употреблениям сигарет и алкоголя.