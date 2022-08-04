Глава СКР Бастрыкин сообщил о росте тяжких преступлений мигрантов

Глава СКР Бастрыкин сообщил о росте тяжких и экстремистских преступлений среди мигрантов

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил о росте тяжких и экстремистских преступлений среди мигрантов. Об этом в четверг, 4 августа, сообщает «Интерфакс».

Глава ведомства отметил, что в 2021 году было зафиксировано 36 тысяч 420 преступлений, совершенных иностранцам. По сравнению с предыдущим годом, показатели возросли на 6%. При этом почти 11 тысяч дел приходится на трудовых и незаконных мигрантов. В 2022 году уровень преступности среди этой категории лиц также вырос на 10%. За полгода правоохранители расследовали уже более 21 тысячи дел.