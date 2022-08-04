На Украине уволили глав двух предприятий по продаже вооружения

Министр обороны Украины Резников уволил глав «Укрспецэкспорта» и «Спецтехноэкспорта»

Министр обороны Украины Алексей Резников уволил глав двух предприятий, специализирующихся на продаже вооружения — «Укрспецэкспорта» и «Спецтехноэкспорта». Об этом сообщает издание «Цензор» со ссылкой на приказы, которые оказались в распоряжении журналистов.

Согласно приказам 25-ДП и 26-ДП от 29 июля, Резников освободил от должности гендиректора «Укрспецэкспорта» Вадима Ноздрю и гендиректора «Спецтехноэкспорта» Евгения Ларина.

Оба предприятия, по данным издания, с начала российской военной спецоперации были включены в состав государственного концерна «Укроборонпром» и переданы министерству обороны Украины. Последние месяцы обе компании занимались импортом вооружения и военной техники для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других военных формирований страны.

Как сообщает «Цензор», причиной для увольнения послужило недовольство властей выполнением контрактов на импорт критически важного вооружения. «Дебиторская задолженность (сумма уплаченных средств, по которым до сих пор не поставлена продукция) по двум предприятиям уже достигает 14 миллиардов гривен (22,9 миллиарда рублей — прим. "Ленты.ру"), а некоторые контракты уже объявлены "безнадежными"», — отмечают в издании.

Ранее стало известно, что Европол зафиксировал случаи контрабанды оружия с Украины в европейские страны. Следователи из стран Евросоюза также сообщают о торговле тяжелым вооружением​​​. Кроме того, в даркнете имеются объявления о продаже противотанковых ракет Javelin, но сообщения требуют дополнительной проверки.