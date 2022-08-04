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Киев потребовал 750 миллиардов долларов для возмещения «ущерба от спецоперации»

Украина потребовала 750 миллиардов долларов для возмещения «ущерба от спецоперации»

Фото: Okla Michal / CTK / Global Look Press

Для возмещения «ущерба от спецоперации» Украине требуется 750 миллиардов долларов. Об этом говорится в отчете Киевской школы экономики, опубликованном на сайте.

По подсчетам специалистов, экономические потери Украины составили 108 миллиардов долларов. Однако для того, чтобы «восстановить лучше, чем было» по принципу Всемирного экономического форума, необходимо минимум 185 миллиардов долларов. Из них 75 миллиардов украинцы намерены потратить на строительство жилья, около 42 — на инфраструктуру, оставшуюся часть — на сельскохозяйственные и промышленные мощности.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также оценил сумму, необходимую на восстановление, в 750 миллиардов долларов.

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Марина Совина
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