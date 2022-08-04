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Электростанции в России модернизируют за счет промышленности

Правительство захотело модернизировать электростанции за счет промышленности

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Три российских электростанции будут модернизированы за счет промышленных предприятий. Соответствующие рекомендации дала правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики, пишет «Коммерсантъ».

Комиссия предлагает прибегнуть к схеме перекрестного субсидирования, по которой строительство и модернизация объектов энергетической инфраструктуры оплачивается повышением тарифов для промышленных потребителей на части или всей территории страны.

Предложение касается модернизации и расширения трех гидроэлектростанций: Нерюнгринской и Партизанской (обе принадлежат «РусГидро»), а также Приморской (актив Сибирской генерирующей компании).

Текущая стоимость проектов не озвучивается. По данным издания, в прошлом году капитальные вложения в реконструкцию всех трех станций оценивались в 166 миллиардов рублей.

При этом авторы заметки подчеркивают, что предложение правительственной комиссии в нынешнем виде противоречит правилам оптового энергорынка, согласно которым программу модернизации можно расширять за счет новых объектов только после проведения технологического и ценового аудита и получения заключения государственной экспертизы.

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Платон Щукин
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