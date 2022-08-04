Электростанции в России модернизируют за счет промышленности

Правительство захотело модернизировать электростанции за счет промышленности

Три российских электростанции будут модернизированы за счет промышленных предприятий. Соответствующие рекомендации дала правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики, пишет «Коммерсантъ».

Комиссия предлагает прибегнуть к схеме перекрестного субсидирования, по которой строительство и модернизация объектов энергетической инфраструктуры оплачивается повышением тарифов для промышленных потребителей на части или всей территории страны.

Предложение касается модернизации и расширения трех гидроэлектростанций: Нерюнгринской и Партизанской (обе принадлежат «РусГидро»), а также Приморской (актив Сибирской генерирующей компании).

Текущая стоимость проектов не озвучивается. По данным издания, в прошлом году капитальные вложения в реконструкцию всех трех станций оценивались в 166 миллиардов рублей.

При этом авторы заметки подчеркивают, что предложение правительственной комиссии в нынешнем виде противоречит правилам оптового энергорынка, согласно которым программу модернизации можно расширять за счет новых объектов только после проведения технологического и ценового аудита и получения заключения государственной экспертизы.

