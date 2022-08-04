Россияне испугались работать на западные компании

Robocash Group: 41,6 процента россиян не рискнули бы работать на западные компании

Более трети россиян (41,6 процента) не хотят рисковать и предпочитают работать на отечественных работодателей. В нынешней экономической ситуации их позиции видятся опрошенным более устойчивыми по сравнению с зарубежными, сказано в исследовании Robocash Group, передает ТАСС.

Результаты отличались в зависимости от возраста респондентов. Около 28,5 процента опрошенных в возрасте до 35 лет испугались бы работать в иностранной компании, а среди людей старше 35 лет таких оказалось 35,5 процентов. Большая часть опрошенных (42,2 процента) на вопрос про работодателя ответили, что им безразлично, где трудиться, лишь бы были подходящие условия — хорошая зарплата без задержек, перспективы карьерного роста и соцпакет.

По мнению 8,3 процента, в западных компаниях работать перспективнее, еще 8,1 процента выбрали бы заграничную фирму из-за более высокой зарплаты. Около 8,1 процента не доверяют иностранным работодателям и категорически против такого трудоустройства.

Работу на иностранцев считают рискованной 40,1 процента женщин и только 28,4 процента мужчин. Около 20,5 процента мужчин хотели бы поработать в зарубежной компании, поскольку там хорошие перспективы и большие зарплаты.

Ранее сообщалось, что из иностранных ретейлеров, которые арендовали помещения в российских торговых центрах, почти треть решили прекратить свою деятельность в стране.