В России захотели изменить правила прохода иностранных кораблей по Севморпути

В Госдуму внесли проект о правилах прохода иностранных военных кораблей по Севморпути

В Госдуму внесли законопроект, изменяющий правила прохода иностранных военных кораблей по Севморпути. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

«Законопроект определяет правовой режим порядка прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов, эксплуатируемых в некоммерческих целях, во внутренних морских водах Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно проекту, кораблям будет необходимо отправлять обращение на право прохода по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемой даты.

Ранее с подобной инициативой выступило Министерство обороны России. В ведомстве уточнили, что речь идет только о проходе по пути, а не о заходе в порты. Кроме того, на Севморпути не сможет находиться более одного иностранного или государственного судна в случае, если не получено соответствующее разрешение правительства России.