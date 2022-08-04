В Казахстане попали в рабство десять граждан Узбекистана

Дипломаты помогли освободить десять граждан Узбекистана из трудового рабства в Казахстане

Десять граждан Узбекистана попали в трудовое рабство в Казахстане. Вернуться на родину им помогли узбекские дипломаты, передает информационное агентство Dunyo.

Сообщается, что в генеральное консульство Узбекистана в Алма-Ате обратились трое граждан республики. Они сообщили, что в одном из частных домов города под угрозой расправы удерживают в трудовом рабстве десять узбекистанцев.

На место выехали сотрудники генконсульства и правоохранители, граждан Узбекистана освободили и доставили в управление полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «самоуправство».

Освобожденных отправили автобусом в Ташкент, они уже находятся на территории Узбекистана.

В сентябре 2021 года стало известно, что в Белоруссии трое глухонемых мужчин выслеживали и похищали людей с нарушением слуха, чтобы те под угрозой расправы занимались продажей сувениров и отдавали им часть выручки. У всех потерпевших отнимали документы и мобильные телефоны.