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В Казахстане попали в рабство десять граждан Узбекистана

Дипломаты помогли освободить десять граждан Узбекистана из трудового рабства в Казахстане

Фото: Анатолий Устиненко / РИА Новости

Десять граждан Узбекистана попали в трудовое рабство в Казахстане. Вернуться на родину им помогли узбекские дипломаты, передает информационное агентство Dunyo.

Сообщается, что в генеральное консульство Узбекистана в Алма-Ате обратились трое граждан республики. Они сообщили, что в одном из частных домов города под угрозой расправы удерживают в трудовом рабстве десять узбекистанцев.

На место выехали сотрудники генконсульства и правоохранители, граждан Узбекистана освободили и доставили в управление полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «самоуправство».

Освобожденных отправили автобусом в Ташкент, они уже находятся на территории Узбекистана.

В сентябре 2021 года стало известно, что в Белоруссии трое глухонемых мужчин выслеживали и похищали людей с нарушением слуха, чтобы те под угрозой расправы занимались продажей сувениров и отдавали им часть выручки. У всех потерпевших отнимали документы и мобильные телефоны.

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Алиса Реброва
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