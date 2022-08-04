Следователи изучат видео с расстрелом российских военнопленных на Украине

СК РФ изучит видео с расстрелом российских военнопленных украинскими солдатами

Следственный комитет России изучит видео с расстрелом российских военнопленных украинскими солдатами. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что кадры появились о одном из Telegram-каналов. На них бойцы Вооруженных сил Украины расправились с безоружными пленными и бросили их на дороге в Черниговской области.

По предварительной информации, видеозапись была сделана в конце марта — начале апреля. Следственный комитет отметил, что данные факты свидетельствуют о нарушении украинскими военными Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Следователи установят лиц, причастных к совершению преступлений против российских военнослужащих.

Предположительно, к преступлениям причастны боевики из «Правого Сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что число фигурантов, причастных к преступлениям на Украине, превысило 400 человек. По словам председателя СК, более 1300 уголовных дел расследуются в отношении представителей военного и политического руководства страны, а также представителей украинских вооруженных формирований.

