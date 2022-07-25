Глава СКР назвал число причастных к преступлениям на Украине

Глава СК Бастрыкин заявил, что к преступлениям на Украине причастны более 400 человек

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» заявил, что число фигурантов, причастных к преступлениям на Украине, превысило 400 человек.

По словам председателя СК, более 1300 уголовных дел расследуются в отношении представителей военного и политического руководства страны, а также представителей украинских вооруженных формирований.

Бастрыкин добавил, что предварительное расследование уже выявило причастность более 220 лиц к преступлениям против мира и безопасности человечества, среди них значатся представители высшего командования ВСУ и командиры воинских подразделений, которые обстреливали мирное население.

Ранее стало известно, что исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Алексей Симоненко находится в базе сайта «Миротворец» как «соучастник преступлений против Украины». В частности, его подозревают в фабрикации уголовных дел против заведомо невиновных лиц и превышении служебных полномочий.