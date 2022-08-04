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Миру напомнили о критической роли Тайваня в мировой экономике

CNBC: визит Пелоси на Тайвань показал роль острова в мировой экономике
СюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Опрошенные CNBC финансисты напомнили миру о критической роли Тайваня и его главных компаний в мировой экономике.

Специалисты обращают внимание на визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. В ходе поездки она в том числе встретилась с главой компании TSMC, лидирующего мирового производителя микросхем, Марком Лю. Эта встреча стала важным сигналом и показателем большого значения TSMC и всего Тайваня для американской и мировой экономики.

Кроме того, проводники в последние годы стали одним из главных факторов соперничества Вашингтона и Пекина. США пока не могут наладить производство микросхем в необходимых количествах и вынуждены прибегать к помощи иностранных, прежде всего азиатских, компаний.

В настоящее время TSMC производит микросхемы для крупнейших компаний мира, в числе которых американские Apple и Nvidia. Всего на долю тайваньской компании приходится около 54 процентов мирового рынка.

Собеседники издания напоминают о 15-процентной доле Samsung, что делает Азию ведущим регионом по производству микросхем, используемых во многих отраслях промышленности, в первую очередь в электронике и бытовой технике.

Визит Пелоси на Тайвань, ставший первой за 25 лет официальной поездкой на остров американского чиновника, вызвал острую негативную реакцию Пекина, настаивающего на своем суверенитете над островом.

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Платон Щукин
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