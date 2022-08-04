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Российский суд дал от 11 до 18 лет десятерым участникам «Хизб ут-Тахрир»

В Тюмени суд дал от 11 до 18 лет десятерым участникам запрещенной «Хизб ут-Тахрир»

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Тюмени суд приговорил десятерых сообщников к срокам от 11 до 18 лет лишения свободы за участие в запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и подготовку насильственного захвата власти. Об этом в четверг, 4 августа, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Осужденные признаны виновными по части 1 и 2 статьи 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ. Часть наказания они будут отбывать в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Также суд лишил двух фигурантов военного и специального звания.

По данным суда, группировка обеспечивала финансовое и материальное снабжение террористической организации. Ее лидеры вербовали местных мусульман и проводили конспиративные собрания, где распространяли свою идеологию.

В ноябре 2019 года правоохранители задержали фигурантов. Во время обысков у них изъяли запрещенные пропагандистские материалы, телефоны и электронные носители информации.

Отмечается, что один из мужчин в 2005 году уже был осужден за создание террористической организации, но его оправдал Европейский суд по правам человека.

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Екатерина Власова
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