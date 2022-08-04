В российском регионе из детей пообещали сделать воинов Христовых

В Ивановской области родителям пообещали сделать из их детей воинов Христовых

В Ивановской области открылся набор в школу-интернат при Николо-Шартомском мужском монастыре, преподаватели которого пообещали родителям детей сделать из учеников воинов Христовых. Об этом говорится на официальном сайте учебного заведения.

По сообщению администрации школы, детей в ней будут приучать к дисциплине, труду и послушанию, чтобы те защищали не только земное, но и небесное отечество.

«Наша школа была создана по благословению и призвана воспитывать настоящих юношей, будущих воинов Христовых (...) ведущих борьбу как на духовном поле брани, так и на земном поприще», — говорится в обращении администрации.

Чтобы стать воином Христовым, детям из Ивановской области нужно отвечать ряду критериев: родиться в православной семье, не быть замеченным в правонарушениях, не состоять на учете в детской комнате милиции. В прошлом ребенок не должен был даже пробовать курить или употреблять алкоголь.

Однако даже в случае выполнения этих требований, ребенку могут отказать в приеме после трехмесячного испытательного срока, если «ребенок с ярко выраженными психическими и умственными отклонениями, подтвержденными медицинскими документами; у ребенка имеются приводы в милицию или он состоит на учете в детской комнате милиции; (...) родители не получили благословения наместника монастыря». Еще одним пунктом в перечне причин для отказа являются «попытки к побегу».

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