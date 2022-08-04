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Крупнейший работодатель в США начал увольнять сотрудников

CNBC: американская розничная сеть Walmart начала увольнять сотрудников

Фото: Edgard Garrido / Reuters

Розничная сеть Walmart, которая считается крупнейшим работодателем в США, начала увольнять сотрудников. Как уточняет CNBC, это произошло вскоре после того, как компания сократила прогноз прибыли.

В официальном заявлении гигант розничной торговли описал увольнения как способ «улучшить позиции компании для уверенного будущего». Представитель компании Энн Хэтфилд отказалась назвать точное число сотрудников, которые будут уволены. В каких именно подразделениях грядут сокращения пока не известно. По словам Хэтфилд, найм продолжается в отделы электронной коммерции, цепочки поставок и рекламных продаж.

На Walmart в США работают свыше 1,6 миллиона человек. В конце июля компания, считающаяся флагманом национальной экономики, сократила свой прогноз квартальной и годовой прибыли.

Количество вакансий в США в июне резко сократилось, но ситуация с трудовыми ресурсами остается напряженной: на одного имеющегося работника приходится 1,8 открытых рабочих места. Многие из компаний, которые процветали во время пандемии, в том числе главный конкурент Walmart — Amazon, начали сокращать найм сотрудников. Так, численность персонала Amazon сократилась на 99 тысяч человек (до 1,52 миллиона сотрудников) по всему миру в конце второго квартала.

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Платон Щукин
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